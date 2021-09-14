Житель Кубани избил 60-летнего соседа, через 4 дня мужчина скончался

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В Ленинградском районе Краснодарского края произошло убийство по неосторожности. Мужчина избил соседа, после чего местный житель, пробыв 4 дня в больнице, скончался. Об этом сообщает пресс—служба СУ СК РФ по краю.

Между 29-летним парнем и его 60-летним соседом завязался конфликт. В результате мужчина 4 раза ударил знакомого по голове. Соседи вызвали скорую, госпитализировавшую потерпевшего.

Мужчина пробыл в больнице 4 дня. После он скончался от полученных травм.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в причинении повреждений, повлекших смерть. Расследование продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали в пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Крыловском районе женщину освободили от наказания за убийство мужа из-за истечения срока давности дела. Напарника по преступлению приговорили к 9 годам лишения свободы.