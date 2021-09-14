До 8 лет лишения свободы грозит жителю Адыгеи за передачу 50 тысяч рублей взятки

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В Адыгее возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал местный житель. Мужчина пытался передать взятку сотруднику полиции в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея.

Так, обвиняемый хотел уйти от уголовной ответственности. Для этого он решил дать сотруднику полиции 50 тысяч рублей. Он, в свою очередь, отказался. А мужчина, предлагавший взятку, задержан в кабинете, где пытался решить вопрос с помощью денег.

- В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае следователь полиции сбежал с 3 миллионами взятки во время спецоперации. От краснодарских силовиков он угнал на отцовской машине.