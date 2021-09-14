Рабочую группу для вопросов о новом городском округе создадут в Краснодаре

Фото из архива КП

В Краснодаре создадут рабочую группу по вопросам возведения нового городского округа. Команда займется воплощением проекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Строительство нового, уже пятого округа, запланировано на 2022 год. Подчеркивается, что он рассчитан на проживание 350 тысяч человек. Возводить округ запланировано на участке территории, который выделят из площади Прикубанского городского района.

Так, в решениях по организации округа и названия учтут мнение жителей. Планируется организовать опрос краснодарцев, в том числе и проживающих в Прикубанском городском районе.