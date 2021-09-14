Мэр Сочи: 70% туристов приезжают на курорт с прививкой от коронавируса

Фото: пресс-служб администрации Сочи

Глава Сочи оценил результаты летнего курортного сезона. По словам Алексея Копайгородского, он прошел успешно. С начала года город посетили более 5 миллионов человек. Это на 10 % больше, чем в допандемийном 2019 году.

- Предприятия санаторно-курортного комплекса полностью адаптировались к условиям антиковидных мер. Около 70 % туристов прибывают в Сочи уже с прививкой от коронавируса, - рассказал на пресс-конференции Копайгородский. - Для удобства гостей на базе медицинских центров четырех гостиничных комплексов организованы пункты вакцинации. В ряде других средств размещения обеспечен трансфер отдыхающих в прививочные пункты на территории города. У нас открылся первый в стране пляж COVID-free .

Бюджет Сочи стабильно пополняется доходами от деятельности санаторно-курортной отрасли. За 8 месяцев этого года в казну поступило 923 млн рублей.

- По сравнению с 2018 годом поступления от данной сферы выросли почти в 1,7 раза, а если сравнивать с допандемийный 2019 годом, то рост составляет 147%. Увеличилась за 3 года и доля платежей курортного сектора в общем объеме доходов бюджета. Если в 2018 году она составляла 11,2%, то в этом году – уже 14%, - заявил глава Сочи.

Сейчас курорт готовится к зимнему сезону. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в этот период откроют 25 пляжей, оборудованных для отдыха в холодное время года.

Планируется, что до конца года в Сочи приедет свыше 6,5 млн гостей.