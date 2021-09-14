Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи построят 9 километров новой дороги в Адлерский район. При этом под реконструкцию попадет еще 13 километров существующих участков от Хостинского тоннеля до сел Красная Воля и Галицино. Об этом заявил 14 сентября глава курорта Алексей Копайгородский на пресс-конференции.

Строительство объезда разделит транспортные потоки. По новому участку трассы можно будет проехать в аэропорт и до горного кластера. Такое решение снизит нагрузку на федеральную трассу А-147 на 30 %.

- При поддержке заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина и администрации Краснодарского края прорабатывается перечень мероприятий по увеличению пропускной способности федеральной дороги А-147. Новые трассы необходимы региону и городу Сочи для улучшения транспортной обстановки. Действующая федеральная магистраль Джубга - Сочи не справляется с нагрузкой, особенно в пик курортного сезона. Сейчас по ней в сутки проходит около 90 тысяч автомобилей, это втрое больше по сравнению с 2015 годом, - заявил Копайгородский.

Также на курорте внедрят интеллектуальные транспортные системы. С их помощью можно автоматизировать процессы управления дорожным движением в Сочинской городской агломерации. Первые четыре светофора появятся до конца года в Центральном и Хостинском районах.

По словам Алексея Копайгородского, в Сочи в этом году отремонтировали 50 дорог протяженностью более 27 километров в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 14 населенных пунктах. Планируется, что в 2022 году дорожное полотно обновят на 55 улицах.