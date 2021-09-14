Гостиничный комплекс международного уровня планируют возвести в Сочи

Фото: пресс-служба администрации края

Гостиничный комплекс мирового уровня планируют возвести в Сочи. Его построят с прилегающей территорией площадью в 7 гектаров. Вопрос увеличения мест для туристов за счет строительства нового комплекса обсудили накануне губернатор края Вениамин Кондратьев и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманинов.

Новый гостиничный комплекс позволит разгрузить центр Сочи. Сейчас в поселке Лазаревском возникла проблема нехватки мест для отдыхающих. А окружать территорию комплекса будет 7 гектаров зеленой зоны. Проект, рассчитанный на 3 миллиарда рублей, планируется реализовывать с региональными ведомствами. Уже существует возможность обеспечить льготами строительство комплекса.

- Туристическая отрасль востребована для инвестиций. Гости жалуются на цены в отелях. Появление новых гостиниц и здоровая конкуренция позволят сбалансировать рынок, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Сочи откроют 25 зимних пляжей. Работы закончат в предстоящем сезоне.