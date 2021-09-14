Жителя Краснодара подозревают в убийстве 16-летнего юноши

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45-летнего местного жителя Краснодара подозревают в убийстве 17-летнего юноши. Он скончался накануне от многочисленных ножевых ранений на улице Товарной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ края.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». А в совершении преступления подозревается местный житель.

- По версии следствия, мужчина был пьян. В одном из жилых дворов он встретил подростка, начав конфликтовать. Не разрешив ссору, мужчина убил юношу, нанеся несколько ударов острым предметом. Жители дома вызвали скорую, но спасти подростка не удалось. Он скончался до приезда медпомощи, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ края.

Расследование по уголовному делу продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.