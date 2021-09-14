В Сочи до 2030 года модернизируют семь очистных сооружений

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи до 2030 года будут обновлены ОСК «Лазаревские», «Дагомыс», «Магадан», «Бзугу», «Кудепста», «Адлер» и «Якорная Щель». На реализацию проекта в рамках программы комплексного социально-экономического развития «Новый Сочи» предусмотрен 20,1 млрд рублей. Об этом рассказал 14 сентября на большой пресс-конференции Алексей Копайгородский.

- Сейчас очистку сточных вод в Сочи обеспечивают 11 муниципальных комплексов. Они перерабатывают более 270 тысяч кубометров стоков в сутки. Этого недостаточно. Для динамично развивающегося города нужен запас мощности, - отметил глава курорта.

Очистные сооружения получили инвестиционные паспорта для подачи заявок в Минстрой для выделения средств на модернизацию. Сейчас разрабатываются техзадания на проектирование объектов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в Лазаревском районе Сочи обновят территорию парка имени 30-летия Победы. На эти цели выделено свыше 56 миллионов рублей.