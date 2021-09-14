Около 4 тысяч километров дорог Кубани построили и отремонтировали с 2015 года

Фото: Михаил Фролов

Почти 4 тысячи километров дорог Кубани построено и отремонтировано с 2015 года. Всего на реконструкцию и возведение трасс в течение периода отведено 76,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, одними из наиболее крупных проектов стали дорога в станице Нижегородской – поселке Мезмай в Апшеронском районе, трасса станицы Тенгинской – границы Республики Адыгея в Усть-Лабинском районе, а также Джубгинская развязка.

Сейчас в крае возводятся Яблоновский мост, трасса Краснодар – Ейск, объезд Анапы, Тимашевска и станицы Ленинградской. Продолжается реализация 10 проектов на сумму порядка 70 миллиардов рублей.

Подчеркивается, что финансирование реконструкции и строительства дорог возросло.

Кстати, накануне власти Кубани представили проект транспортной системы Краснодара. Столицу Кубани ждут серьезные перемены: появление городской электрички и новые дорожные развязки.