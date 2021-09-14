В Сочи построят около 40 километров сетей газоснабжения

До конца 2023 года в селе Измайловка и Семеновка в Хостинском районе построят новые сети газоснабжения. На эти цели предусмотрены 47 млн рублей.

- В селе Измайловка проживают более 1800 человек. Ориентировочная протяженность сетей газоснабжения составит 29,4 км. В Семеновке проживает более 280 человек. И ориентировочная протяженность сетей газоснабжения в нем составит 10,02 км, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский на пресс-конференции 14 сентября.

Сейчас бесплатную догазификацию ждут более 4000 горожан. На курорте она будет проходить в два этапа. Сначала газопровод будет проведен до границ земельных участков, от которых труба находится на расстоянии до 200 метров. На территории Сочи выявлено 5000 таких объектов. Затем приступят к газификации домов, от которых труба расположена более чем на 200 метров. Таких участков в городе более 15 тысяч, отметил Копайгородский.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в Сочи до 2030 года модернизируют семь очистных сооружений. На реализацию проекта будет выделено более 20 млрд рублей.