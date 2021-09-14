139 незаконных свалок ликвидировано в период санитарного месячника в Краснодаре

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В Краснодаре продолжается санитарный месячник. В период общегородского наведения порядка обнаружено и ликвидировано 139 незаконных свалок. Всего в уборке уже поучаствовали порядка 15 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Общегородской санитарный марафон стартовал в конце августа и завершится 24 сентября. Так, от загрязнений уже очистили 951 тысячу квадратных метров берега Кубани, 57,7 тысячи квадратных метров лесополос. В городе оборудованы 188 новых мусорных урн, а также проведены работы на 23 детских площадках.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что рейды по местам незаконных свалок проведут полиция и казаки в Краснодаре. С начала года уже обнаружено 297 сбросов мусора и составлено 487 административных актов.