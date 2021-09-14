Видео аварии под Туапсе, где загорелся автомобиль, опубликовала Госавтоинспекция Кубани

Фото: ГИБДД Краснодарского края

Видео аварии на трассе под Туапсе, где легковушка столкнулась с грузовиком и загорелась, опубликовали в ГИБДД Краснодарского края. На кадрах – машина лежит в кювете и от нее идет дым. От автомобиля практически ничего не осталось, лишь один остов. Об этом сообщает ГИБДД Краснодарского края.

По данным Госавтоинспекции, водитель «Фольксвагена» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Исузу». От удара автомобиль отбросило в кювет, где он загорелся. Водитель иномарки просто не успевал выбраться, он сгорел заживо.

- Водитель большегруза «Исузу» находится в больнице, - сообщил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодарского края Павел Окружко.