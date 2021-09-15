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Общество15 сентября 2021 10:00

В Яндекс.Картах появились новые панорамы городов Кубани

Более 114 тысяч новых панорам кубанских городов теперь доступны на Яндекс.Картах.
Источник:kp.ru
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Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Весной панорамомобиль сервиса проехал более 3300 км по Кубани и сделал 460 тыс. фотографий в высоком разрешении. В результате обновлены панорамы Краснодара, Горячего Ключа, Майкопа и Адыгейска. Впервые панорамные снимки получили еще 15 городов региона.

На новых снимках есть здания и сооружения, появившиеся за последние годы, например, многочисленные жилые комплексы в Краснодаре.

В городах, где панорамы опубликованы впервые, пользователи увидят общественно важные здания и местные достопримечательности. Многие места сняты очень подробно. Например, в Горячем Ключе теперь можно погулять по дорожкам курортного парка.