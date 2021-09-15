Число жителей Сочи превысило 600 тысяч

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Население Сочи превысило 600 тысяч человек. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

- В Сочи проживает более 600 тысяч человек. Сейчас Сочи остро нуждается в новых дорогах и комплексных проектах по оптимизации дорожной сети, есть необходимость строительства дорожных развязок, дублеров существующих дорог,- сказал Копайгородский на конференции по инновациям в дорожном строительстве.

В Сочи планируется строительство альтернативной дороги в Адлерский район. Объезд позволит разделить потоки транспорта и снизить нагрузку на федеральную трассу на треть.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в новом генплане Сочи будут указаны все зоны риска. Специалисты опишут все территории подтопления.