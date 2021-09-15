Мужчина, зарезавший 16-летнего мальчика на вокзале в Краснодаре, в реанимации

Подозреваемый в реанимации Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина, зарезавший 16-летнего мальчика на вокзале в Краснодаре, находится в реанимации. Именно поэтому подозреваемому в тяжком преступлении пока не избрали меру пресечения. Известно, что между 45-летним жителем Павловского района и группой подростков произошел конфликт ночью 13 сентября. Завязалась драка, во время которой он три раза ударил ножом 16-летнего мальчика.

- Мы взяли на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего. Ведется следствие, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно также, что семья мальчика не состояла на учете как неблагополучная. Тем не менее ведомство оценит работу всех органов в этой связи.