В домах Кубани начали подключать газ по программе бесплатной газификации

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В первых домах Кубани начали подключать газ по программе газификации. Работы по проведению для жителей бесплатны. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Заявки на подключение подали уже около 20 тысяч жителей края. В регионе функционирует порядка 400 мобильных пунктов и 58 офисов, в которые можно обратиться с заявлением на участие в программе.

Работы по газификации уже завершились в станицах Анапской, Старокорсунской, Пластуновской, Горячем Ключе, Белореченске, Супсехе, хуторе Усатова Балка Анапы. Завершить подключение газа в домах запланировано в 2022 году.

По расчетам, уровень газификации на Кубани к концу следующего года поднимется на 6%. Сегодня показатель составляет 84,5%, превышая средний по стране.