Перед судом предстанет жительница Кубани за поджог чужого сарая с животными

Фото из архива КП

Жительница Кубани, совершившая поджог чужого сарая, предстанет перед судом. Женщина подожгла постройку, в которой находился домашний скот. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 37-летняя жительница Новокубанского района подпалила хозяйственную постройку односельчанина. В сарае находились поросята, куры, кролики. В результате поджога животные погибли, а нанесенный ущерб составил порядка 115 тысяч рублей.

- По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд для рассмотрения. Женщине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что мужчина зарезал 16-летнего подростка на вокзале Краснодара. Подозреваемый сейчас находится в реанимации.