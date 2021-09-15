Умер верблюд Кармен, которого туристы накормили пакетом

Фото: сайт Каневского сельского поселения

Новость о том, что верблюд Кармен слег, моментально облетела все паблики станицы Каневской. Обитателю Парка культуры и отдыха имени 300-летия Кубанского казачьего войска стало плохо 5 сентября. Животному сразу вызвали врача. Медик назначил лекарства и капельницы. Все эти процедуры подействовали, через несколько дней Кармену полегчало.

- У него было сильное вздутие, его устранили. Потом появилась жвачка, верблюд попытался встать, - рассказала «КП»-Кубань» директор парка Светлана Коноваленко.

Но уже 9 сентября Кармену снова поплохело. Он вновь оказался под пристальным вниманием врачей. Медики стали говорить об операции. Однако сделать ее не успели. 14 сентября верблюд скончался.

- Скорее всего, Кармена закормили посетители. Возможно, вместе с едой он проглотил пластиковый пакет, - отметила Светлана Бондаренко.

Вскрытие показало, что «угощение» застряло в кишечнике жителя парка. К тому же у 25-летнего верблюда была сердечная недостаточность.

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