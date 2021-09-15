Фото: @mchs.sochi

Турист сорвался со скалы в горах Сочи. Мужчина накануне оступился во время прогулки и упал с каменного выступа. Об этом сообщает пресс-служба ЮРСПО МЧС России.

О падении туриста сообщила его жена. Семья из Чебоксар прогуливалась на территории Агурского ущелья, что находится в Хостинском районе Сочи. Мужчина, оступившись, сорвался со скалы, затем, скатившись со склона в 15 метров, упал с высоты 5 метров. В результате падения он серьезно травмирован.

На место происшествия прибыла спасательная служба вместе с медиком, которая оказала первую помощь. После туриста эвакуировали и доставили врачам скорой.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о падении мужчины со скалы в Анапе. Пострадавшего спасли и доставили медикам.