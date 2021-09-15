Первый асфальт появился на участке будущей трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк

Фото: пресс-служба Росавтодора

Первый асфальт уложен на участке будущей трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк. Уже размещено 230 метров дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

В частности, на участке возводится верхний слой основания, к нижнему приступят позже. А всего в 2021 году запланировано уложить 10 километров новой дороги, расположенной около поселка Красный Октябрь.

Строительство новой трассы началось в июле текущего года. Дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь в 4 полосы и протяженностью 119 км свяжет Кубань и Крым. Трасса строится в обход населенных пунктов, что позволит быстрее добираться из Краснодарского края на полуостров.

Кстати, с 2015 года в Краснодарском крае построено и отремонтировано около 4 тысяч километров дорог. Всего на работы выделено 76,6 миллиарда рублей.