5 библиотек Кубани победили в конкурсе на модельное переоборудование

Фото: admkrai.krasnodar.ru
На Кубани появятся еще 5 модельных библиотек. Учреждения выиграли во всероссийском конкурсе на переоборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
В частности, обновление коснется библиотек Тихорецкого, Курганинского, Ейского, Отрадненского районов и Армавира. А переоборудование профинансируют 30 миллионами рублей из федерального бюджета. Начать ремонт запланировано в 2022 году.
В крае уже открыты несколько модельных читальных залов. Библиотеки находятся в Лабинском и Крымском муниципалитетах. До конца года запланировано открыть еще три – в Новороссийске, Крыловском и Ейском районах.
Модельные библиотеки оснащены современным оборудованием, электронным библиотечным фондом и доступом к цифровым ресурсам.