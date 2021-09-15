5 библиотек Кубани победили в конкурсе на модельное переоборудование

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани появятся еще 5 модельных библиотек. Учреждения выиграли во всероссийском конкурсе на переоборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, обновление коснется библиотек Тихорецкого, Курганинского, Ейского, Отрадненского районов и Армавира. А переоборудование профинансируют 30 миллионами рублей из федерального бюджета. Начать ремонт запланировано в 2022 году.

В крае уже открыты несколько модельных читальных залов. Библиотеки находятся в Лабинском и Крымском муниципалитетах. До конца года запланировано открыть еще три – в Новороссийске, Крыловском и Ейском районах.

Модельные библиотеки оснащены современным оборудованием, электронным библиотечным фондом и доступом к цифровым ресурсам.