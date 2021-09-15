На развитие садоводства Кубани за 5 лет отведено 10 миллиардов рублей инвестиций

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За последние 5 лет в развитие садоводства Кубани вложено порядка 10 миллиардов рублей инвестиций. А количество регионального урожая на треть опережает показатели в России. Об этом накануне сообщил вице-губернатор края Андрей Коробка.

В течение периода в регионе заложено 9,5 тысячи гектаров садов, это на 4 тысячи гектаров больше. Сейчас на территории края продолжается сбор урожая. Прогнозируется, что в текущем году удастся собрать не менее 520 тысяч тонн плодово-ягодной продукции, уже собрано 86,6 тысячи тонн.

Финансирование садоводства Кубани проводится как за счет господдержки, так и вклада инвестиций предпринимательства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в бюджет Краснодарского края поступило более 224 миллиардов рублей собственных доходов. Такие цифры зафиксированы с начала года.