Ледовый дворец в Горячем Ключе, где вышло из строя холодильное оборудование, откроют в этом году

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Горячий Ключ остался без Ледового дворца из-за поломки холодильного оборудования. Возобновят работу спортивного учреждения в этом году, на ремонт деньги выделят в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.

- Здесь вышли из строя радиатор, компрессор холодильного оборудования, необходима замена. Дал поручение министерству физической культуры проработать вопрос выделения денежных средств с профильным комитетом Законодательного собрания края, а также министерством финансов региона, - написал в соцсетях Власов.

В свою очередь глава Горячего Ключа Сергей Белопольский поблагодарил вице-губернатора за оперативное решение.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что играть в хоккей и заниматься фигурным катанием сейчас не могут более сотни ребят. На Ледовой арене тренируются 113 юных воспитанников на отделениях по хоккею и фигурному катанию, а также более 600 жителей города посещают каток на постоянной основе для систематических занятий спортом на льду.