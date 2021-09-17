Более 1,3 тысячи юных казачат и кадетов обучаются в кубанских учреждениях

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани функционирует 7 казачьих кадетских корпусов. Всего в учреждениях обучаются 1325 кадетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Край подготавливает ребят для дальнейшей работы в региональных казачьих обществах. Так, 91% выпускников учреждений – их активные участники. В течение 5 лет уделено внимание развитию казачьих кадетских корпусов.

Так, например, в Ейском казачьем кадетском корпусе в 2020 году возвели часовню. Бриньковского казачьего кадетского корпуса обновление коснулось в 2017-2019 годах. .

Не отстают от совершенства и преподаватели профильных учреждений. За 5 лет 2 из них стали лауреатами конкурса «Учитель Кубани». Победителем V Всероссийского конкурса педагогического мастерства стал один преподаватель. Казачьи учебные заведения не раз участвовали во всероссийском смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский корпус».

Напомним, что в 2021 году региональная программа Казачьего образования признана лучшей в стране. Работу за первое полугодие оценивали на заседании Совета атаманов Всероссийского казачьего общества.