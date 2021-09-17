Самую дешевую дачу продают в Сочи всего за 999 тысяч рублей

Жилье подорожало в Сочи, но не все

Самая дешевая дача в Сочи находится в садовом товариществе в Лазаревском районе. Ее площадь 64 квадратных метра и стоит она всего 999 тысяч рублей. Из минусов - к дому не подведены вода, электричество и газ. Зато на территории имеется собственная артезианская скважина.

Больше всего потенциальные покупатели оценили сад у дома. Здесь растут и груши, и яблоки, и хурма, и даже фундук. А до моря - всего полчаса пешком.

Аналитики отмечают также, что по приемлемой цене недвижимость можно купить в Хостинском районе (30 квадратных метров - за 1,2 млн рублей), дом-гараж в микрорайоне Нижнее Макопсе за 1,4 млн рублей и 27 квадратных метров в Красной Поляне за 1,4 млн рублей.

Напомним, по данным экспертов рынка недвижимости, стоимость жилья в Сочи подорожала больше чем на 100% за последний год.