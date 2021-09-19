На Кубани стартовал финальный день голосования на выборах в Госдуму

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сегодня, 19 сентября, стартовал третий, заключительный, день голосования. Последняя дата, когда можно подать свой голос за кандидата в депутаты Госдумы. В Краснодаре и крае с 8 утра открылись избирательные участки. Они будут работать до 20:00.

- Во всех муниципалитетах открыли свыше 2,8 тысяч избирательных участков. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани проводят 88 избирательных кампаний федерального и муниципального уровней. Жители выбирают депутатов Госдумы и членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, кроме того – депутатов представительных органов в 23 муниципалитетах и глав 63 городских и сельских поселений.

Стоит отметить, что за два дня в Краснодарском крае проголосовало 43,2% избирателей. При этом, большинство заявлений о о нарушениях оказались фейковыми. За ситуацией на участках следят из Центра общественного наблюдения.

В Краснодаре работает все 360 избирательных участков и 14 УИК в местах временного пребывания избирателей. На участок нужно приходить с паспортом.