Полиция проверит заявление о нападении на коммуниста в Новороссийске

Правоохранители рассмотрят все поступившие заявления

Накануне в сети появилось сообщение, что в Новороссийске неизвестные якобы напали на члена комиссии с решающим голосом от КПРФ Михаила Околиздаева. Коммунист сам рассказал, что ему повредили одежду, и назвал случившееся давлением на него.

Данное заявление проверит полиция. Об этом сообщил первый зампред общественной палаты Кубани Владимир Коробчак.

- В этой ситуации должны разбираться правоохранители, так как инцидент, скорее всего, произошел за территорией избирательного участка. Также стражи порядка выяснят, действительно ли было нападение, - цитируют зампреда "Кубанские новости".

Напомним, сегодня, 19 сентября, в Краснодарском крае проходит заключительный день голосования на выборах в Госдуму. За два дня в регионе проголосовало 43,2% избирателей.