В Краснодарском крае на 18:00 19 сентября явка составила 59,8%

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19 сентября общая активность избирателей по краю на 18:00 составляет 59,8%. Свой голос отдали 2579371 человек. Об этом сообщили в краевом избиркоме.

- Высокая явка отмечается в Тихорецком, Армавирском и Славянском округах, - отметили в избирательной комиссии.

Напомним, в регионе выбирают депутатов Госдумы, в 23 районах - депутатов представительных органов, а в 63 городских и сельских поселениях – глав. Также на федеральной территории «Сириус» выбирают членов Совета первого созыва.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани несколько членов избиркомов попали в больницу с нервным срывом. Все случилось из-за конфликтных ситуаций.