Выборы в Сириусе проходят впервые Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Средняя явка избирателей по федеральной территории Сириус составила 45%. Об этом сообщают в центре общественного наблюдения, который находится в Сириусе. Здесь установлены 8 экранов, на которых транслируется обстановка на избирательных участках.

- В Сириусе проходят первые в истории федеральной территории выборы. Здесь зарегистрировано 9500 избирателей, - сообщает корреспондент «КП»-Кубань» Геннадий Бочкарев с центра общественного наблюдения, где не работает в качестве наблюдателя все три дня выборов депутатов Госдумы.

Кроме того, что в Сириусе выбирают депутатов Госдумы, здесь еще голосует за представителей местного самоуправления.

-Выборы проходят без нарушений, люди идут голосовать семьями, - передаёт наш корреспондент. - Побывала на федеральной территории и одна блогерша, которая посмотрела, как идёт процесс.

Напомним, Сириус стал федеральной территорией 22 декабря 2020 года. Именно тогда и был подписан федеральный закон РФ о наделении Сириуса и прилегающей территории таким статусом. И теперь в Сириусе выбирают еще и депутатов местного самоуправления.