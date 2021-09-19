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Общество19 сентября 2021 20:15

Граффити с популярными комиками нарисовали начинающие граффитисты на стене в Краснодаре

Рисунок появился на стене у Затона
Варвара ДЫМ
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Работа начинающих художников. Фото: https://instagram.com/stenaclub

Работа начинающих художников. Фото: https://instagram.com/stenaclub

Граффити с популярными комиками нарисовали начинающие граффитисты на стене в Краснодаре. Они изобразили Нурлана Сабурова, Тамби Масаевк, Илью Макарова и Алексея Щербакова из YouTube-шоу «Что было дальше».

Работа начинающих художников. Фото: https://instagram.com/stenaclub

Работа начинающих художников. Фото: https://instagram.com/stenaclub

- Рисовали на Затоне, на стене недалеко от спорткомплекса «Олимп», - рассказали в творческой студии «Стендап клуб». - Причём рисовали новички, они впервые и взялись за самое сложно — портреты! Получилось здорово.

Работа начинающих художников. Фото: https://instagram.com/stenaclub

Работа начинающих художников. Фото: https://instagram.com/stenaclub

Кстати, это не первая работа граффити-студии «Стендап». Так они уже написали в Краснодаре граффити советских авиаконструкторов на территории одного из жилых комплексов кубанской столицы.