Работа начинающих художников. Фото: https://instagram.com/stenaclub

Граффити с популярными комиками нарисовали начинающие граффитисты на стене в Краснодаре. Они изобразили Нурлана Сабурова, Тамби Масаевк, Илью Макарова и Алексея Щербакова из YouTube-шоу «Что было дальше».

Работа начинающих художников. Фото: https://instagram.com/stenaclub

- Рисовали на Затоне, на стене недалеко от спорткомплекса «Олимп», - рассказали в творческой студии «Стендап клуб». - Причём рисовали новички, они впервые и взялись за самое сложно — портреты! Получилось здорово.

Работа начинающих художников. Фото: https://instagram.com/stenaclub

Кстати, это не первая работа граффити-студии «Стендап». Так они уже написали в Краснодаре граффити советских авиаконструкторов на территории одного из жилых комплексов кубанской столицы.