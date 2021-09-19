Видеозаписи с выборов на Кубани будут храниться в течение двух лет

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Все записи из Центра общественного наблюдения на Кубани будут храниться в течение двух лет. Об этом рассказала председатель Общественной палаты края Любовь Попова.

– В ЦОН работали представители политических партий, СМИ. Также присутствовали иностранные эксперты, они оценили вовлеченность гражданского общества в процесс контроля за голосованием. Приглашенные гости признали, что это абсолютно демократическая процедура. Видеозаписи с выборов будут храниться еще два года, – сказала Попова.

Напомним, Центр общественного наблюдения открыли в Краснодаре по инициативе Общественной палаты. Он будет работать до завершения подсчета голосов на всех избирательных комиссиях Кубани.

В 20:00 завершилось голосование на всех избирательных участках региона. Явка на 18:00 19 сентября составила 59,8%. Свой голос отдали 2579371 человек. В настоящее комиссии подсчитывают голоса. Предварительные итоги озвучат в ближайшее время.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани несколько членов избиркомов попали в больницу с нервным срывом. Все случилось из-за конфликтных ситуаций.