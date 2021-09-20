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Политика20 сентября 2021 8:53

Стали известны предварительные итоги выборов в Краснодарском крае

Обработано более 70% бюллетеней
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани избирательные комиссии продолжают подсчитывать голоса. По данным на утро 20 сентября обработано более 70% бюллетеней. Предварительно в Краснодарском крае на всех восьми одномандатных округах победителями стали представители «Единой России».

- Известны предварительные итоги выборов депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В Краснодарском округе мэр города Евгений Первышов набрал большее число голосов - 53,4%. Также с большим отрывом идет Иван Демченко в Славянском округе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в избирательной комиссии региона.

В Армавирском округе лидирует Андрей Дорошенко. В Тихорецком - Алексей Езубов. В Туапсинском районе - Сергей Алтухов. В Каневском округе - Дмитрий Лоцманов. В Сочинском - Константин Затулин. В Красноармейском округе лидирует Дмитрий Ламейкин.