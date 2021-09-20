На 19% отремонтированы дороги Новороссийска по нацпроекту

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В Новороссийске уже на 19% отремонтированы дороги в рамках нацпроекта. Всего запланировано обновить покрытие на 23 участках. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, работы выполняются на улицах Алтайской, Красина в микрорайоне Цемдолина, Ленина в поселке Верхнебаканском, Революции 1905 года. Так, на участках постелили новый асфальт, оборудовали новые бордюры и обочины.

Ремонт проведут на 23 дорогах, 13 из которых запланировано завершить к концу года. Всего в крае в 2022 году приведут в порядок 150 участков общей протяженностью 249 километров. На эти цели выделят более 8,5 миллиардов рублей.

Ранее «Комсомольская правда»- Кубань сообщала о том, что власти Кубани представили проект транспортной системы Краснодар. В городе появятся электричка и новые дорожные развязки.