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Политика20 сентября 2021 14:59

Следком Адыгеи проводит проверку по факту фальсификации избирательных документов

843 бюллетеня от лица избирателей заполнила председатель участковой комиссии
Варвара ДЫМ
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Следком Адыгеи проводит проверку по факту фальсификации избирательных документов.

- Проверкой установлено, что 18 сентября председатель участковой избирательной комиссии одного из участков в Майкопе сама заполнила 843 бюллетеня от лица избирателей, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Адыгее. - Таким образом, женщина нарушила гарантированные Конституцией РФ права граждан лично осуществлять свои избирательные права.

Сейчас следователи проверяют все эти документы. Вполне возможно, по итогу заведут уголовное дело.

Кстати, ранее в Сети появилось видео, на котором и запечатлено нарушение. На кадрах видно, в ящик для голосования вбрасывают стопку бюллетеней. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что председатель избирательной комиссии в Майкопе освобождена от должности.

В Майкопе председатель избирательной комиссии вбросила бюллетени