В Адыгее под колесами автомобиля погиб 16-летний подросток

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В Шовгеновском районе Адыгеи накануне произошло смертельное ДТП. Под колесами авто погиб 16-летний подросток, который шел ночью по дороге. Водитель машины скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Совершившего наезд 28-летнего жителя нашли и доставили на допрос. Он рассказал, что не заметил пешехода из-за темного времени суток, а поняв, что совершил, испугался и уехал.

- По факту преступления возбуждено уголовное дело. Продолжается следственная проверка и расследование случившегося. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о смертельном ДТП, произошедшем накануне в Сочи. В результате аварии погибли 2 человека.