В Адыгее сотрудника полиции подозревают в мошенничестве

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В Адыгее участковый уполномоченный полиции стал фигурантов уголовного дела по факту мошенничества. Преступление совершено с использование своего положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в республике.

Так, подозреваемый хотел заработать, для чего придумал план. Он обратился к ранее обвиняемому гражданину, который освободился условно. Участковый рассказал о том, что мужчина замечен в административном нарушении, и это может повлечь отмену условного срока. Решение проблемы он предложил виновному оплатить деньгами, на что тот согласился. При передаче суммы сотрудник полиции был задержан.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Следственная проверка обстоятельств продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР в республике Адыгея.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Адыгее под колесами автомобиля погиб 16-летний подросток. Водитель скрылся с места преступления, но в результате поисков был задержан.