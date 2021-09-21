Троих потерявшихся в лесу Адыгеи детей нашли полицейские

Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Трое несовершеннолетних найдены в Адыгее благодаря полицейским. Накануне дети заблудились в местном лесу. Об этом сообщает пресс-служба МВД в республике.

Так, в оперативную службу поступило сообщение о том, что заблудились трое ребят – двое 12 и один 14 лет. Сотрудники полиции выехали на место. Поиск затрудняли сумерки и непогода: шел дождь. Однако через час несовершеннолетние были найдены.

- Детей вывели к населенному пункту, им ничего не угрожает, сейчас они находятся с родителями. Организована проверка отделом МВД Майкопа произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе МВД в республике Адыгея.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Адыгее под колесами автомобиля погиб 16-летний подросток. Водитель скрылся, но был найден и задержан.