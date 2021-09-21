В Ейске исполняющим обязанности главы города стал 35-летний Роман Бублик

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Новым исполняющим обязанности мэра Ейска стал Роман Бублик. Его сотрудникам представил глава района Виктор Ляхов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

- Будьте требовательным и справедливым руководителем, не забывайте проявлять заботу о подчиненных. Ейчане хотят видеть положительные изменения в состоянии дорог, жилищно-коммунального хозяйства, в благоустройстве общественных территорий. У нас общая цель – сделать жизнь в городе и сельских поселениях более комфортной и позитивной, - обратился к Бублику Ляхов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Бублика только 17 сентября этого года назначили заместителем главы Ейска. А накануне он стал и. о. главы города.

Роману Бублику 35 лет, он родился в станице Должанской Ейского района, по образованию управленец и юрист. В 2017 он занимал должность зампредседателя Совета Ейского района и председателя Совета молодых депутатов района. В 2020 году Бублик стал зампредседателя Совета молодых депутатов Кубани от муниципальных районов.

Напомним, предыдущий глава Ейска Валерий Кульков ушел в отставку в конце декабря 2020 года. Он написал заявление по собственному желанию. Он сообщил, что решил посвятить себя семье.