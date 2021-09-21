Жительницу Туапсе обвиняют в убийстве сожителя

Фото из архива КП

В Туапсе продолжается расследование уголовного дела, фигурантом которого стала местная жительница. 59-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Так, накануне женщина и мужчина выпивали дома, в селе Анастасиевка Туапсинского района. Между сожителями завязалась ссора. Мужчина начал оскорблять собеседницу, после чего она взяла нож и ударила его в живот. Женщина вызвала скорую, но было поздно. Сожитель скончался до приезда медиков.

- По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас обвиняемая находится в заключении под стражей. Расследование и установление обстоятельств продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

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