Сразу три дерева рухнули из-за непогоды в поселке Дагомыс

В Дагомысе на детскую площадку упало дерево. Фото: Елена МОСКАЛЕВА.

Ураган наделал делов в Сочи. В поселке Дагомыс порывистый ветер повалил дерево во дворе многоэтажного жилого дома по улице Батумской. Дерево рухнуло рядом с детской песочницей, лишь по счастливой случайности рядом не было детей, и никто не пострадал. В городе сохраняется штормовое предупреждении. Спасатели ждут неприятностей от погоды в ночь с 21 на 22 сентября.

- На 22 штормовое предупреждение сохраняется, основным осадки должны выпасть ночью и утром, днем проблемы не предвидится, - рассказал глава Управления ГО и ЧС администрации Сочи Вадим Снегирев.

Днем 21 сентября ураган стал причиной многочасового затора на въезде в Дагомыс. Не выдержав порывов ветра рухнул на трассу огромный каштан. Пока спасатели и городские службы распиливали ствол, водители нервничали в огромной пробке. Еще один зеленый исполин упал рядом с местной школой.

Информации по подтоплениям придомовых территории и домовладений в службы спасания Сочи не поступало.