Председатель Краснодарского краевого суда заработал 4,8 млн рублей

Не все судьи Краснодарского края решились на прозрачность деклараций о доходах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из 134 служителей Фемиды менее половины согласились обнародовать свои доходы. Среди тех, кто согласен на прозрачность - председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов. Он из года в год делает свою декларацию публичной и, похоже, не собирается уходить в тень.

Согласно сданным документам, Шипилов владеет домом площадью 400 квадратным метров, есть и квартира в одном из городских жилых комплексов. Еще одна квартира площадью 75 квадратных метров числится на одном из трех детей председателя краевого суда.

Вместе с супругой Алексей Шипилов владеют только одним автомобилем – иномаркой Toyota Land Cruiser Prado. Общий с женой доход едва превысил 9 миллионов рублей. Личный вклад Алексея Шипилова в семейную копилку – 4, 8 миллиона рублей.