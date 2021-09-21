Мошна пуста да душа чиста: Больше половины судей Краснодарского краевого суда отказались обнародовать данные о доходах

Все больше судей не решаются обнародовать сведения об имуществе

Все больше судей Краснодарского краевого суда отказываются обнародовать свои доходы. В публичном доступе есть список из 134 фамилий вершителей судеб. А решились показать то, чем владеют, меньше половины из них.

«От публикации сведений на сайте суда отказался» - написано в документе напротив их фамилий. Это Виктория Агибалова, Михаил Амбаров, Игорь Басов, Алексей Бендюк, Марина Бондаренко, Юлия Буглак, Николай Бузько, Андрей Быстров, Наталья Голышева, Светлана Гончарова, Владимир Горбань, Игорь Гриценко, Иван Громов, Светлана Губарева, Владимир Денисенко, Людмила Доровских, Александр Дорошенко, Наталья Дунюшкина, Алла Еремеева, Татьяна Жданова, Александр Жуков, Вадим Зенин, Дмитрий Золотов, Алексей Иванов, Дмитрий Казаков, Юрий Калашников, Инна Калинина, Николай Карпенко, Людмила Кияшко, Вячеслав Климов, Ирина Комбарова, Виктория Конофьева, Анатолий Кривцов, Андрей Кудинов, Юлия Кузнецова, Алевтина Кузьмина, Вадим Кукса, Владимир Кульков, Алексей Куприянов, Геннадий Курдаков, Ирина Куриленко, Владислава Лопушанская, Кира Лунева, Наталия Маковей, Галина Малахай, Олег Метов, Ольга Моисеева, Ольга Назаренко, Владимир Назаров, Владимир Неказаков, Михаил Павлычев, Татьяна Полянчук, Любовь Перфилова, Любовь Пономарева, Екатерина Попова, Светлана Попова, Софья Попова, Владимир Редченко, Светлана Рогова, Марина Рудь, Анжелика Рыбина, Сергей Саликов, Валентина Семенова, Людмила Сибятуллова, Вячеслав Сидоров, Евгений Смирнов, Нина Сорокодумова, Игорь Тарасенко, Станислав Третьяков, Евгений Флюкратов, Станислав Храбан, Елена Цехомская, Наталья Щурова.

Среди тех, кто отказывается оглашать, чем владеет, печально известный судья Юрий Захарчевский. В апреле 2020 года он сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова на своем Land Cruiser. И перспектива уголовного дела в отношении судьи, сидевшего в тот вечер за рулем по-прежнему туманна.

К слову, председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов, в отличие от коллег, скрывать от народа данные об имуществе и доходах не стал. По декларации, он имеет в собственности дом в 400 с лишним квадратов и квартиру среднего метража. За прошлый год на двоих с женой они заработали чуть больше девяти миллионов рублей. У них трое детей, на одном из которых числится еще одна квартира площадью 75 квадратных метров. На семью у них только одна машина Toyota Land Cruiser Prado.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Почему все больше судей не хотят делать сведения о себе публичными

- Судейское сообщество в России все больше становится закрытым. Дело не в количестве земель и рублей. Вы видели где-нибудь аккаунт судьи в соцсетях, хотя это популярный способ коммуникации, а судьи - тоже люди. Если какая-то информация о личной жизни судьи просачивается в народ, это почти ЧП. И все больше представителей этой "касты" выступает за то, чтобы запретить делать информацию о них публичной, - прокомментировал адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов. - Вопреки всем законам здорового общества. Мне кажется, ответить на этот вопрос можно словами из песни: "Я, ребят, закрытый гражданин. У меня закрытая семья, Сейчас иду в закрытый магазин, Там куплю закрытого вина..."

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Краснодарским судьям закон разрешил не публиковать сведения о доходах

Почему 40 служителей Фемиды не захотели рассказать о своем финансовом состоянии (читайте далее)