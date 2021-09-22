МВД: минирование Кубанского госуниверситета в Краснодаре не подтвердилось

Полицейские будут дежурить в вузах до конца дня

Информация о готовящемся теракте в Кубанском государственном университете в Краснодаре не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Минирование в КубГУ не подтвердилось, взрывчатых веществ и устройств не обнаружено. Сотрудники полиции, находящиеся поблизости с территорией КубГУ обеспечивают охрану общественного порядка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что утром 22 сентября по периметру территории Кубанского госуниверситета на улице Ставропольской выставили полицейских. Предварительно, такие меры были приняты после рассылки сообщений о готовящихся терактах. Также появилась информация об эвакуации студентов медуниверситета.