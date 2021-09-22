Информация о готовящемся взрыве в медуниверситете Краснодара не подтвердилась

Полицейские продолжают дежурить на местах
Фото: Юлия ЧУБАКОВА
Сообщения о минировании КубГМУ не подтвердились. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено на территории университета и в зданиях не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
- Сотрудники полиции, находящиеся поблизости с территорией КубГМУ, обеспечивают охрану общественного порядка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.
Также не подтвердилось минирование Кубанского госуниверситета в Краснодаре. Здесь тоже дежурят полицейские.
Предварительно, силовили нагрянули в вузы после рассылки сообщений о готовящихся терактах.