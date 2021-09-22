В Краснодаре возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими

После массового ДТП на улице Уральской в Краснодаре, где погибли три девушки, возбудили уголовное дело. Виновник арестован. Об этом сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

- По факту ДТП возбуждено дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. 50-летний водитель Volkswagen допрошен в качестве подозреваемого, вину не признает. Он задержан на 48 часов до решения вопроса об избрании меры пресечения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» собеседник.

В результате аварии погибли местные жительницы 20 и 23 лет и 22-летняя жительница Адыгеи. 25-летний житель Пермской области, который был за рулем «Киа», пострадал.

Напомним, по предварительным данным, водитель Volkswagen, выезжавший с улицы Тюляева, не уступил дорогу Kia. После этого водитель корейской иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в два транспортных средства - автомобиль "Почты России" и Lada Priora.