Почему Краснодар отмечает День города в сентябре, хотя основан в июне.

Краснодар в выходные отметит День города. Кубанская столица отпразднует 228-летие. Массовых гуляний не планируется, однако для жителей краевого центра подготовили массу развлечений. Но многих горожан интересует, почему Краснодар отмечает День города в сентябре, хотя официально основан он в июне. «КП» - Кубань» решила разобраться и поговорила с историком Виталием Бондарем.

- 9 июня 1793-го атаман Захарий Чепега и войсковое правительство направило письмо вице-губернатору Таврической области Карлу Габлицу (земля Черноморского войска в то время относилась к Таврической губернии. - Авт.) с просьбой законно закрепить их намерения об основании войскового града. С этого события началась административная функция и постоянное проживание населения здесь никогда не прерывалось, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» историк и краевед Виталий Бондарь. - Но мы отмечаем его в сентябре, скорее всего, потому, что летом - пора отпусков.

Так что осень стала просто удобным временем для проведения массовых мероприятий.

Кстати, ранее «Комсомолка» рассказала, как застраивался Краснодар. В материале мы публикуем неизвестные ранее документы и материалы.