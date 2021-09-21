День города Краснодара 2021: даты проведения, программа праздника, расписание мероприятий

Фото: krd.ru

День города Краснодара 2021 по традиции пройдет в последнюю субботу сентября. В этом году даты проведения праздничных мероприятий выпали на 26 и 27 число.

Из-за режима повышенной готовности, который действует на Кубани, массовые мероприятия на день города Краснодара 2021 не состоятся. Но это не означает, что торжеств не будет совсем.

Программа мероприятий на день города Краснодара 2021 получится насыщенной. Уже 24 числа в Муниципальном концертном зале откроется выставка «Выход в город». Она продлится три дня – до 26-го числа. Помимо фотографий и арт-объектов, посетители познакомятся с парфюмом. Он был эксклюзивно разработан для выставки. Так горожане и гости мегаполиса окунутся в атмосферу Краснодара. Отмечается, что посетить выставку может любой желающий, но только по предварительной записи. Пройти регистрацию можно на сайте проекта.

В субботу в скверах «Фестивальный», «Садовый», имени Л.Г. Гатова, бульваре Платановом, в станице Старокорсунской и поселке Лорис запланированы показы программы «Краснодар объединяет». Местные жители вспомнят историю города, услышат интервью известных жителей и увидят выступления местных коллективов.

Расписание мероприятий на день города Краснодара 2021 получилось обширным. Так в Городском саду и Чистяковской роще пройдут фестивали декоративно-прикладного искусства. Свои работы представят местные мастера.

В субботу в роще состоится выставка «Я вижу тебя, Краснодар». Начинающие и опытные фотографы представят свои снимки мегаполиса.

Известные краеведы расскажут о кубанской столице с помощью книжной ставки, а на Главном городском фонтане запланирована праздничная программа. Увидеть ее можно будет в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 19:00.

В воскресенье состоится чемпионат «Что? Где? Когда?». Он будет посвящен Дню города. Решающий этап пройдет в воскресенье, с 12 до 13 в Выставочном зале Боевой Славы.

Также 26 сентября состоится мастер-класс по уличному искусству «ГраффитиJAM». Он пройдет в парке «Затон» и начнется в 9 часов утра.

А в 10 часов стартует молодежная зарядка с чемпионом. Она пройдет у входа во дворец спорта «Олимп». В 11 часов здесь стартует серия мастер-классов по танцам, уличному фристайлу, зумба-фитнесу и диджеингу. В 17:00 здесь начнется интерактивная программа и розыгрыши. Завершится второй день города Краснодара 2021 образовательными музыкальными мастер-классами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как пройдет День города Краснодара 2021: будет ли салют и концерт на Главной городской площади

Предварительная программа мероприятий на День города Краснодара 2021 еще неизвестна (подробнее).