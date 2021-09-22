В Краснодаре средняя зарплата составила 49,7 тысячи рублей, по региону – 47 тысяч

Карикатура Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Эксперты сайта вакансий провели исследование - они проанализировали более 40 тысяч вакансий, открытых в Краснодарском крае в августе 2021 года. Статистика показала, что в Краснодаре в среднем предлагают зарплату в 49,7 тысячи рублей, в регионе – 47.

- Самые высокие зарплаты отмечены в сфере добычи сырья, менеджменте, строительстве, недвижимости – выше 60 тысяч рублей. В автомобильном бизнесе в среднем платят 58,2 тысячи рублей, в страховании – 56,7 тысячи, - отметили эксперты hh.ru.

Низкооплачиваемой считается сфера образования – в среднем специалистам предлагают 39,4 тысячи рублей. Немного больше зарабатывают бухгалтеры и финансисты, на сайте вакансий их работу оценивают в 40,1 тысячи рублей.

Стоит отметить, что, исходя из исследования специалистов сайта вакансий, в Краснодаре зарплаты выше, чем в среднем по России. В стране они стоят на отметке в 49,3 тысячи рублей.