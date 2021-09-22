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22 сентября 2021 13:50

Федоровский гидроузел закрывают на 1,5 года из-за аварийного состояния

Реконструкция плотины назрела уже давно - откладывать ее уже нельзя
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Федоровский гидроузел закрывают на 1,5 года из-за аварийного состояния

Федоровский гидроузел закрывают на 1,5 года из-за аварийного состояния

Федоровский гидроузел закрывают на 1,5 года из-за аварийного состояния. Об этом «КП» - Кубань» рассказали в «Управлении «Кубаньмелиоводхоз».

Это сооружение открыли еще в 1967 году. При этом с первого дня работы на гидроузле ни разу не проводили масштабную реконструкцию, был лишь ремонт.

- Реконструкция на Федоровском гидроузле необходима, поскольку это особо опасный объект, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» Сергей Якуба. - Срок его эксплуатации уже вышел, а это значит, что тянуть дальше и рисковать мы просто не можем.

Отметим, что в плачевном состоянии находится и сама переправа, которой пользовались местные жители.

- Был проведен ряд экспертиз, которые показали, что мостовые конструкции тоже требуют замены - ездить там уже нельзя. Потому движение ограничили, - добавляет Сергей Якуба.

Пути объезда для водителей.

Пути объезда для водителей.