Пенсионерке из Краснодара грозит до 5 лет лишения свободы за кражу квадрокоптера

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В Краснодаре 72-летняя женщина обвиняется в краже квадрокоптера. Пенсионерка присвоила чемодан, в котором находилось устройство для съемки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Так, в отделение полиции обратился житель с заявлением о краже. Он оставил чемодан возле одного жилого дома, но, вернувшись, сумку не обнаружил. В ней лежал квадрокоптер, который мужчине удалось найти благодаря объявлению о продаже, размещенном в интернете.

В ходе проверки установлено, что покупатель квадрокоптера купил его в ломбарде. А устройство для съемки было сдано внуком местной пенсионерки. 72-летняя женщина, увидев бесхозный чемодан, решила присвоить его. Обнаружив в сумке квадрокоптер, она передала его внуку, чтобы тот продал устройство. Вырученные 5 тысяч рублей женщина потратила на личные нужды.

- В отношении местной жительницы по факту кражи возбуждено уголовное дело. Пенсионерка находится под подпиской о невыезде, а по установленной статье ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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